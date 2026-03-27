Il mondo della sanità e la Croce Verde piangono la scomparsa del dottor Sergio Romero

Il mondo della sanità e la Croce Verde di Albisola Superiore piangono la scomparsa del dottor Sergio Romero.

Storico medico del pronto soccorso di Savona, è mancato all'età di 82 anni.

Direttore Sanitario dal 1993 al 2008 della pubblica assistenza albisolese ha seguito la formazione e la crescita sociale e sanitaria dei volontari e della popolazione.

"Lo abbiamo conosciuto come uno degli storici medici del Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo di Savona che, da quando la Croce Verde aveva ripreso la propria attività, cioè dal 1969, fino al suo pensionamento, nei primi anni novanta, ha accolto i volontari delle varie Croci con un profondo senso di comprensione per le mancanze o gli involontari errori che all’epoca si commettevano, in assenza di un’adeguata formazione e, soprattutto, di una diversa concezione dell'emergenza - spiega l'ex presidente Vilderio Vanz - Allora, ciò che accadeva prima dell’arrivo in Pronto Soccorso non era di competenza istituzionale, ma era demandato alla buona volontà delle persone che si trovavano a soccorrere qualcuno o, nei casi migliori, ai volontari delle Croci che erano, anche se sommariamente, formati da medici e infermieri anch’essi volontari. Ebbene, quel manipolo di medici, si rese disponibile ad accogliere i nostri volontari per alcune giornate presso lo stesso Pronto Soccorso, che allora si trovava in Corso Italia, per insegnare loro concretamente come migliorare la gestione delle emergenze. Tra questi vi era il dottor Sergio Romero che, appena raggiunta l’età pensionabile, accettò la nostra proposta di ricoprire il ruolo di Direttore Sanitario della Croce Verde pur continuando la propria attività specialistica delle malattie dell’apparato circolatorio".

"Con entusiasmo si mise subito al lavoro, organizzando corsi di formazione per volontari e per la cittadinanza. Non solo: seguiva personalmente i nostri volontari in servizio e, già da allora, si svolgevano riunioni con le squadre di soccorso per valutare eventuali miglioramenti o per congratularsi per lo svolgimento del servizio; oggi le chiameremmo 'briefing' - continua Vanz - Esemplare fu la sorpresa dei volontari presenti in quel tragico 22 maggio 1983, quando, nella galleria Pecorile, un TIR provocò un terribile incidente con conseguente incendio, costato otto vittime e una ventina di feriti. Per la prima volta si trovarono a soccorrere insieme ad alcuni medici del Pronto Soccorso e, in particolare, al dottor Romero. Chissà se proprio da allora si comprese e si sviluppò quella che oggi è diventata la filosofia dell’emergenza, in cui, quando è necessario, sono i sanitari a intervenire direttamente sul luogo dell'evento. Tanto abbiamo imparato da lui che per noi era diventato un amico e quindi semplicemente Sergio. Anche dopo la fine del proprio mandato ha continuato a fare il volontario con noi, fino a quando per sua scelta si è gradualmente allontanato, ma solo dalla sede, non dai cuori di chi lo ha conosciuto e ancora oggi lo vuole ringraziare per ciò che ha fatto".

Il funerale verrà celebrato sabato 28 marzo alle 10.00 nella chiesa di S. Pietro in via Untoria a Savona.