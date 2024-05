"SiAmo Celle", tutti i componenti della lista del candidato Marco Beltrame

"SiAmo Celle" ha presentato sui social i componenti della lista.

Sei uomini e sei donne fanno così parte della squadra del candidato sindaco Marco Beltrame.

Due i candidati che hanno già fatto parte del consiglio comunale cellese, Jacopo Abate e Francesco Sorrentino, gli altri invece sono alla prima esperienza.

"Questa è l'alba di un nuovo ciclo e la nostra squadra è al completo. Questi, in sintesi, i punti sui quali ci concentreremo: Miglioramento e aumento dei servizi ai cittadini; Potenziamento della sicurezza; Sostegno al volontariato e all'associazionismo; Ricostruire il senso di comunità favorendo una maggiore partecipazione e comunicazione tra i cittadini; Valorizzazione delle frazioni. 6. Potenziamento degli impianti sportivi e degli eventi correlati; Programma di manutenzione su tutto il territorio; Progettazione a lungo termine per l'elaborazione di un progetto globale per il paese in ambito urbanistico, logistico, turistico e dei servizi ai cittadini;Supporto alle famiglie e alle fasce deboli; Sviluppo turistico e culturale. SìAmo disponibili all'ascolto, al dialogo, al confronto, al dibattito perché l'obiettivo è il bene della nostra Celle" dice il candidato sindaco.

Ecco i candidati di "SiAmo Celle":

Jacopo Abate, Assicuratore, 36 anni;

Beatrice Valle, Studentessa, 22 anni;

Nicolò Vincenzetto,Taxista, 29 anni;

Antonella Caruso, Assistente sociale, 31 anni;

Martina Giacchino, Geometra, 34 anni;

Davide Bellotto, Imprenditore balneare, 35 anni;

Chiara Zunino, Imprenditrice balneare, 35 anni;

Federica Barbieri, Artigiana e commerciante, 39 anni;

Monica Pastorino, Insegnante, 52 anni;

Emilia "Emy" Caviglia, Collaboratrice amministrativa ed artistica, 56 anni;

Massimo Erminio, Pensionato, 61 anni;

Francesco Sorrentino, Commerciante, 60 anni.