Savona, congresso del comitato Possibile: diversi i temi affrontati

Il 3 maggio, con il coordinamento dei portavoce provinciali Massimiliano Vaccaro e Viviana Mazzarello, si è tenuta la riunione congressuale del Comitato Art3 Savona Possibile.

Tanti i temi affrontati partendo dalla discussione sulle linee politiche presenti nella mozione 'Senza Confini' a sostegno della candidata segretaria nazionale Francesca Druetti (mozione sottoscritta da tutto il comitato Savonese), passando dalla messa in agenda di iniziative e presidi per portare avanti le nostre tematiche politiche su lavoro (salario minimo, e sicurezza nei luoghi di lavoro) ambiente (No Rigassificatore e l’attuazione di una vera politica sullo sviluppo sostenibile concreto e non solo sulla carta), scuola (scuola inclusiva e lotta al precariato dei docenti), salute (diritto alla salute pubblica e un fermo no alla tendenza per cui chi può permettersi prestazioni sanitarie private può curarsi e chi invece, non può permettersi queste prestazioni deve attendere mesi e mesi per una visita medica).

"Infine un pensiero alla coalizione di centro sinistra per ricordare loro la nostra presenza sul territorio ribadendo, inoltre che noi siamo un partito, noi siamo Possibile, siamo sempre pronti al dialogo con tutta l’area del centro sinistra: e dove troveremo nell’area tematiche affini si collaborerà e si porteranno avanti assieme; ma laddove non ci saranno tematiche affini noi andremo dritti verso il raggiungimento del nostro obiettivo" spiegano da Possibile.