Spotorno, lutto per l'improvvisa scomparsa a 57 anni del dipendente comunale Claudio Bonasera

Sono ore di lutto a Spotorno per la scomparsa di Claudio Bonasera, 57enne dipendente comunale. Fratello di Francesco, volto noto della politica savonese, se n'è andato la scorsa notte in seguito ad un infarto.

Interpellata sull'accaduto, l'azienda sanitaria savonese ha risposto con una nota ufficiale: "Il paziente è stato sottoposto a 3 ecocardiogrammi e a due esami del sangue per la rilevazione degli enzimi prima di essere dimesso - fanno sapere dall'Asl 2 - È stato quindi controllato in maniera accurata come sempre accade in questi casi e come prescrivono i protocolli, ma i parametri sono risultati tutti normali. Comprendiamo il dolore della famiglia, alla quale vanno le nostre più sentite condoglianze. Rimaniamo a disposizione per gli ulteriori chiarimenti che si renderanno necessari".