Verrà effettuata l'autopsia sul corpo di Claudio Bonasera, il 57enne spotornese deceduto per un problema cardiaco

Verrà effettuata con ogni probabilità martedì prossimo (21 giugno, ndr) l'autopsia sul corpo di Claudio Bonasera, il 57enne spotornese deceduto prematuramente nelle scorse ore a causa, parrebbe, di un arresto cardiaco.

Sulla sua morte si è infatti aperto un "giallo". A quanto riferito dalla famiglia dell'uomo, lo stesso, il giorno precedente la sua scomparsa, si sarebbe recato in ospedale accusando alcuni dolori al torace ma sarebbe stato dimesso dopo alcune ore in seguito agli esami di rito, come ha riportato la Asl 2 savonese nella sua nota.

Per questo sarebbe scattata nelle ore successive al decesso la denuncia da parte della famiglia Bonasera e da lì l'esame disposto dal pm Marco Cirigliano.