Nova, M5S Savona: il 17 maggio a Villa Cambiaso per costruire il programma della coalizione progressista

Si terrà domenica 17 maggio 2026, a Villa Cambiaso (via Torino 10), l’appuntamento savonese di “NOVA. Parola all’Italia”, il percorso partecipato promosso a livello nazionale per costruire insieme ai cittadini il programma di governo della coalizione progressista.

L’iniziativa si svolgerà dalle ore 10.00 alle ore 17.00 (pranzo incluso) e sarà organizzata secondo la metodologia dell’Open Space Technology (OST), che mette al centro il confronto diretto e la partecipazione attiva.

“Al centro della giornata – dichiara Stefania Scarone, responsabile OST per la provincia di Savona – c’è una domanda molto concreta: cosa deve fare il governo della coalizione progressista nei prossimi cinque anni per migliorare la vita delle italiane e degli italiani? Non un convegno, ma uno spazio reale in cui le idee diventano proposte. Serve partecipazione vera perché le scelte di governo devono nascere dai territori, dai bisogni reali e dalle esperienze quotidiane delle persone”.

L’evento è gratuito, con posti limitati (100 partecipanti), ed è aperto a tutte e tutti: cittadini, associazioni, comitati e portatori di interesse che vogliono contribuire in modo concreto alla costruzione di un’alternativa politica.