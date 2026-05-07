Il Pd contro la riforma degli istituti tecnici: "Una forzatura che svuota la scuola"

“Consideriamo la riforma degli istituti tecnici una forzatura evidente. Si tratta di un provvedimento calato dall’alto che non valorizza il confronto con il mondo della scuola e con il malcelato scopo di ridurre ore e cattedre per i docenti e preparare il terreno al percorso quadriennale dei tecnici al quale il ministero mira.

Il punto centrale resta uno: vogliamo una scuola di addestramento o una scuola che formi cittadini consapevoli?”, così commenta in una nota la segreteria provinciale del Partito Democratico.

“L’orientamento della riforma sembra privilegiare una visione troppo ristretta e funzionale dell’istruzione. Così si rischia di ridurre il ruolo educativo degli istituti tecnici. La scuola deve invece sviluppare competenze, spirito critico e autonomia di giudizio. Non può essere ridotta a semplice risposta ai bisogni immediati del mercato del lavoro”.

“Serve un modello formativo più ampio, capace di unire preparazione tecnica e crescita culturale. Per questo la Federazione PD di Savona è dalla parte delle insegnanti e degli insegnanti che sciopereranno. La priorità deve restare la formazione integrale della persona e del cittadino”, conclude la segreteria provinciale Dem.