Accoltellamento a Savona, Lega: "Il sindaco Russo chieda al Pd di votare a favore del nuovo decreto Sicurezza"

"Nordafricani e lame anche a Savona, dove giovani di origine straniera litigano e uno accoltella l’altro in mezzo alla strada. Fatti gravissimi che minano la sicurezza dei nostri cittadini, spesso ostaggio dei violenti". Lo hanno dichiarato il deputato ligure Francesco Bruzzone e la capogruppo regionale Sara Foscolo (Lega).

"Il sindaco del Pd Marco Russo, però, ha riferito che la sicurezza in città non sarebbe di sua competenza scaricando tutte le responsabilità sulla Prefettura e sul Ministero dell’Interno, ma si è dimenticato di dire che il Partito democratico ha agevolato l’immigrazione incontrollata, ostacolato le espulsioni e avviato le battaglie contro i decreti Sicurezza, chiesti in particolare dalla Lega e varati dal Governo Meloni".

"Stante i fatti, l’ultimo ieri, e le dichiarazioni di Russo, siamo sicuri che il sindaco di Savona, che finora per la sicurezza dei savonesi ha fatto poco o niente, ora chiederà finalmente agli esponenti del suo partito a Roma di votare a favore, senza se e senza ma, del nuovo decreto Sicurezza che tra le altre cose prevede proprio l’arresto per il porto di coltello senza giustificato motivo", concludono.





