Giù il velo, Vivere Vado si presenta con la candidata sindaco Franca Guelfi: presentata la lista

"Vado merita il meglio". Questo lo slogan di "Vivere Vado" che ha annunciato questa mattina la candidata sindaco Franca Guelfi e tutti i componenti della lista. Dopo mesi di attesa via i veli quindi alla compagine che sfiderà la lista "Vado, prima" del candidato sindaco Fabio Gilardi

E' stata già praticamente annunciata la futura giunta nel caso di vittoria alle elezioni e sarà composta dall'ex senatore dal 2013 e al 2022 nelle file del Movimento 5 Stelle e del Gruppo Misto e ex presidente della Commissione Parlamentare Antimafia Nicola Morra, e da Brunilde Bonasso, Gianfranco Palermo e l'ex consigliere comunale di Vado e in passato candidato sindaco a Savona Roberto Cuneo.

"Vivere Vado parteciperà alle prossime elezioni amministrative a distanza di vent'anni dalla sua prima volta. Da quel momento, su mandato ricevuto dai cittadini, non abbiamo smesso di impegnarci nell’interesse della collettività collaborando, in maggioranza o in opposizione, con le amministrazioni che si sono succedute - dicono dal Movimento vadese - Il nostro programma vuole ancora rappresentare le istanze dei cittadini interessati ad allontanare da Vado l'idea di nocività che la accompagna e quindi a contrastare nuove servitù; a promuovere un'economia locale che non dipenda in modo preponderante dalle presenze industriali ma valorizzi le risorse del territorio; a porre attenzione all'informazione, alla trasparenza, alla partecipazione. Istanze che indicano la coerenza della storia del Movimento e la discontinuità con le scelte dissennate dell'amministrazione Giuliano-Gilardi: in primo luogo il silenzio assordante sull'interramento totale della piattaforma, sull'ampliamento delle discariche, sul rigassificatore. Vogliamo impedire la continuazione di quella politica".

"Abbiamo affidato questa responsabilità a Franca Guelfi, il cui nome da sempre si identifica con quello di Vivere Vado. Il gruppo di candidati si presenta con una formula nuova: indipendentemente dai voti che ciascuno di loro otterrà, sono già stati decisi i componenti della Giunta - proseguono da Vivere Vado - È una scelta di trasparenza totale e di garanzia del rispetto degli impegni: non è raro il caso di candidati che, solo in virtù della loro popolarità, hanno ricoperto con incompetenza ruoli di responsabilità amministrativa. Ciascuno degli altri componenti la lista avrà in capo una delega specifica, necessaria ad onorare il rispetto del programma, del metodo di lavoro, dei tempi di attuazione. Ci sarà lavoro per tutti e ciascuno avrà l'opportunità di mostrare il meglio di sé".

La prima cosa che metterà in atto se diventerà sindaco è "un incontro con giovani" e se dovesse perdere ha già fatto capire che non entrerà in consiglio comunale perchè "abbiamo delle persone giovani che sicuramente sono in grado di fare opposizione".

"+EUROPA, alle prossime elezioni comunali dell’8 e 9 Giugno, scende in campo a Vado Ligure, uno dei principali Comuni Savonesi chiamati al voto, candidando il vadese Roberto Stranieri (53 anni, dipendente SAT, già volontario dei Vigili del Fuoco) nella lista Vivere Vado, lista civica alternativa a questa amministrazione uscente - dice il commissario savonese Marco Pozzo - + EUROPA ribadisce il suo no senza se e senza ma al posizionamento del rigassificatore al largo della costa savonese e lavorerà per una pianificazione tecnica atta ad implementare un maggior sviluppo turistico e una maggiore difesa ambientale dell’intera area, vale a dire dell’unicum Vado-Savona".

I componenti della lista di "Vivere Vado" con la candidata sindaco Franca Guelfi, 74 anni, insegnante in pensione:

Brunilde Bonasso, 71 anni, insegnante in pensione;

Nicola Morra, 60 anni, consulente aziendale;

Roberto Cuneo, 78 anni, ingegnere in costruzioni marittime, pensionato;

Gianfranco Palermo, 62 anni, architetto, funzionario Comune di Noli;

Veronique Agnone, 50 anni, ingegnere elettronico presso azienda multinazionale

Luisa Caviglia, 59 anni, laureata in psicologia, impiegata

Sandra Correale, 56 anni, casalinga

Patrizia Figlioli, 62 anni, geometra

Silvia Gallo, 55 anni, cameriera

Alessio Murgia, 24 anni, ingegnere informatico presso azienda multinazionale

Sergio Siriani, 56 anni, titolare bar

Roberto Stranieri, 53 anni, autista Sat, coadiuvante azienda agricola familiare