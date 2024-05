La famiglia Orlando dona il 10% del ricavato giornaliero del lavoro di una ruspa a Bastapoco

“È il sogno di ogni bambino andare su una ruspa e speriamo che proprio la nostra ruspa possa aiutarli a cancellare il male che stanno vivendo”.

È questo il senso che vuole dare la famiglia Orlando, in particolare Marianna, figlia di Roberto, che hanno deciso di donare alla Bastapoco odv di Albenga il 10% del ricavato giornaliero del lavoro di una delle loro ruspe che operano sui litorali da Ceriale a Laigueglia, in accordo con i Bagni marini.

Bastapoco è un’organizzazione di volontariato che offre un supporto concreto alle persone in stato avanzato di malattia e ai loro famigliari, fornisce in comodato gratuito presidi sanitari a supporto della degenza domiciliare, assistenza ai pazienti e sostegno psicologico. L’organizzazione collabora con l’Asl 2 sul territorio andorese e finalese in una congiunta attività di intervento con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei pazienti e diffondere la conoscenza del diritto alle cure palliative. La ruspa della famiglia Orlando lavora quotidianamente per pulire e setacciare gli arenili.

“La nostra volontà è quella di continuare a donare fino a che questa ruspa sarà operativa, ma probabilmente anche oltre - afferma Roberto Orlando -. Nel periodo primaverile lavora più intensamente, mentre in inverno c’è un calo lavorativo. Ogni trimestre, comunque, faremo la donazione alla Bastapoco, di cui noi come famiglia facciamo parte”.

Bastapoco in collaborazione con “Progetto Giada” Onlus organizza, nel rispetto delle loro esigenze terapeutiche, per i bambini affetti da patologie oncologiche, weekend di divertimento, svago e spensieratezza insieme alle loro famiglie, offrendo ai piccoli pazienti un’occasione per evadere dal contesto clinico sanitario. Proprio in questi giorni alcuni bambini sono ospitati dalla struttura ricettiva di proprietà del presidente di Bastapoco Mario Baruchello.