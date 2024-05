Elezioni Finale Ligure: lunedì il dibattito con i candidati sindaci all'auditorium di Santa Caterina

Angelo Berlangieri, Andrea Guzzi, Simona Simonetti e Maria Gabriella Tripepi (i quattro candidati in ordine rigorosamente alfabetico) risponderanno a una serie di domande sui principali temi di interesse per il futuro della cittadina rivierasca: dal turismo al lavoro, dalle aree di trasformazione urbanistica (ex Piaggio e Ghigliazza su tutti) alla manutenzione del territorio, dal sociale al mondo dei giovani. Tanti saranno gli aspetti che cercheremo di toccare nel confronto elettorale del prossimo lunedì 20 maggio all'auditorium "don Franco Destefanis" del complesso monumentale di Santa Caterina in Finalborgo.