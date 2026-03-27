Autostrada A10, paura tra Arenzano e Varazze: camion sradica pannello luminoso che crolla sull’asfalto

Paura questa mattina sull’autostrada A10 Genova - Ventimiglia.
Nel tratto compreso tra Arenzano e Varazze, in direzione ponente, attorno alle 7 un pannello luminoso posto all’imbocco di una galleria è crollato finendo parzialmente sull’asfalto.
Sul posto è intervenuta la polizia stradale che ha ristretto la carreggiata per mettere in sicurezza il tratto per le operazioni di bonifica.
Sul tratto, al momento, si segnalano cinque chilometri di coda in direzione ponente.
A provocare la caduta sull’asfalto sembra sia stato un mezzo pesante che ha urtato il pannello sradicandolo dalla sua sede.