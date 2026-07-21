Colluttazione in pieno giorno ad Albenga: il video sui social riaccende l’allarme dei residenti

Ennesimo episodio movimentato in città. Un video pubblicato sulla pagina Facebook “I Love Albenga” mostra una colluttazione tra due persone avvenuta in pieno giorno, suscitando numerose reazioni sui social.
Le immagini hanno raccolto diversi commenti da parte dei residenti, che chiedono maggiori controlli e segnalano una situazione percepita come sempre più difficile.
Sotto al post si è acceso un dibattito sul tema della sicurezza, con molti cittadini che sollecitano interventi concreti e una maggiore presenza da parte delle autorità.
L’accaduto riporta così l’attenzione sul tema della sicurezza e sulle richieste dei residenti per un maggiore presidio del territorio.