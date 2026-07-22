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Cronaca | 22 luglio 2026, 13:49

Incidente sulla A10 tra Albenga e Andora: scontro tra auto e camion, oltre 4 chilometri di coda

Immediato l'intervento dei soccorsi, pesanti ripercussioni sul traffico, un ferito lieve

Incidente sulla A10 tra Albenga e Andora: scontro tra auto e camion, oltre 4 chilometri di coda

Mattinata di disagi lungo la A10 a causa di un incidente stradale avvenuto intorno alle 11:30. Il sinistro, che ha visto coinvolti un’automobile e un camion, si è verificato nel tratto tra Albenga e Andora, all'altezza di Alassio, lungo la carreggiata in direzione Ponente. Una persona, lievemente ferita, ha rifiutato il trasporto in ospedale

Tempestivo l'intervento dei soccorsi: sul luogo dell'impatto sono giunti i sanitari della Croce Bianca di Albenga, il personale di Autostrade e gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nei rilievi per accertare le responsabilità e le modalità dell'impatto.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità: dopo una prima fase di blocco totale della circolazione, il traffico ha ripreso a scorrere a rilento, generando una coda che supera i 4 chilometri in direzione del confine di Stato.

Redazione

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