Albenga 2024, incontro pubblico con i candidati consiglieri per la frazione di Leca

Nella frazione di Leca d'Albenga si terrà un incontro pubblico con i candidati consiglieri alle prossime elezioni comunali, presso le Opere Parrocchiali di Leca, il 28 maggio alle ore 21:30.

"La comunità di Leca d'Albenga negli ultimi venticinque anni non è riuscita ad esprimere rappresentanti e ora sente il bisogno di avere una voce nel Consiglio comunale", spiega Marco Facollo, segretario del Comitato territoriale.

"Per questo motivo, abbiamo organizzato questo incontro pubblico con l'intento di presentare i candidati che intendono impegnarsi per la nostra frazione dando loro la possibilità di condividere idee e soluzioni per il nostro territorio".

"Invitiamo tutti i cittadini di Leca d'Albenga a partecipare all'evento, per conoscere di persona i candidati e discutere con loro, anche le istanze e le proposte della popolazione. Questo incontro sarà un'opportunità unica per valutare chi meglio può perorare i bisogni e le necessità della nostra comunità", conclude Facollo.