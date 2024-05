Alassio, alle Scuole medie Ollandini conclusi anche gli ultimi lavori di finitura

Con il posizionamento della nuova recinzione e del cordolo in vetro sul terrazzo dell'istituto, si concludono anche gli ultimi lavori di finitura del nuovo plesso scolastico della città di Alassio, in via Gastaldi.

“Con questi ultimi lavori di finitura compresi nel progetto complessivo originario – dichiara il Consigliere comunale di Alassio con incarico all'edilizia scolastica, Fabio Macheda – si conclude questo magnifico intervento che ha consegnato alla città un edificio scolastico tra i più belli ed efficienti d'Italia. Un edificio progettato all’insegna dell’innovazione, dell’accessibilità e della sostenibilità, che si presenta all’avanguardia sotto il profilo strutturale, multimediale e domotico, a impatto zero sotto il profilo energetico e che è attrezzato con le più moderne tecnologie. Il tutto per offrire un’esperienza didattica molto motivante, che è stata molto apprezzata durante questo primo anno scolastico da parte degli studenti e del personale docente. Ma non solo: l'Istituto Ollandini, nei suoi primi otto mesi di attività, si è già espresso al meglio anche come luogo aperto alla cittadinanza e ai turisti, deputato a ospitare iniziative culturali e sportive locali e nazionali”.