"Invasione" di cinghiali a Savona, inviata una lettera al sindaco: "Cosa intende fare l'amministrazione?"

Nel Letimbro stazionano da tempo e si stanno spingendo in spiaggia, nel centro città e in periferia (dalla stazione alla Rocca di Legino).

"Le scrivo per chiederle pubblicamente cosa intenda fare l'amministratore comunale con ciò che ormai è diventato un vero e proprio allevamento di cinghiali nel greto del Letimbro. Ogni settimana nasce una cucciolata e le persone, inopinatamente, continuano a dare cibo agli animali, contribuendo così alla loro radicazione - spiega - Il numero di esemplari è evidentemente insostenibile e alcuni cominciano ad esplorare oltre ai giardini del Prolungamento anche le vie adiacenti all'Ipercoop e ai giardini delle Trincee. Questo fenomeno non potrà che incrementare con la crescita dei cuccioli e con il nuovo meccanismo della raccolta porta a porta che rappresenta una fornitura all you can eat di cibo di cui i cinghiali non potranno che giovarsi".