Rassegna Finale Aperto, Michele Bellini presenta "Salviamo l'Europa. Otto parole per riscrivere il futuro"

Per la rassegna "Finale aperto - Dibattiti sul presente", domenica 2 giugno presso la libreria Cento Fiori di via Ghiglieri Michele Bellini presenterà il suo libro "Salviamo l'Europa. Otto parole per riscrivere il futuro" edito da Marietti1820.

L’Europa va salvata? L’invasione russa dell’Ucraina ha cambiato le coordinate del mondo in cui viviamo, obbligandoci a ripensare le convinzioni su cui si è sviluppata l’integrazione europea. Alle sfide che si sono susseguite nello scorso decennio, economia e immigrazione in primis, si aggiungono quelle epocali come transizione verde e digitalizzazione, che definiranno questo secolo. Sullo sfondo, un contesto geopolitico sempre più incerto e la democrazia che arranca.

Tutto ciò richiede un cambio di passo da parte europea per raggiungere quella sovranità condivisa necessaria a difendere i nostri valori e il nostro ruolo nel mondo. Otto parole chiave, dunque, per riflettere sulla politica e sulle politiche essenziali per il futuro dell’Europa.

All'appuntamento parteciperà anche il sindaco finalese Ugo Frascherelli che dialogherà con l'autore, consigliere politico alla Camera dei Deputati e responsabile delle politiche europee del Pd della Lombardia, già con esperienza nella direzione della Scuola di affari internazionali di Sciences Po a Parigi dove si è specializzato in affari europei e diplomazia economica, contribuendo anche alla fondazione dell’Académie Notre Europe dell’Istituto Jacques Delors e occupandosi di innovazioni della partecipazione democratica.