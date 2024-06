15enne muore ai Bagni Milano a Celle, il Pm dispone l'autopsia

Ha disposto l'autopsia il Pubblico Ministero Luca Traversa sul corpo del 15enne che ha perso tragicamente la vita nel tardo pomeriggio di ieri a Celle Ligure.

Il giovane, A. G., ha avuto un attacco cardiaco mentre era in bagno nello stabilimento balneare Bagni Milano presente nel centro del paese in Lungomare Colombo. Purtroppo vani sono stati i tentativi in prima battuta di rianimazione con il defibrillatore del titolare Paolo Guastavino, un milite della Croce Rosa e di un cardiologo cellese che lavora all'ospedale San Paolo.

Il cuore del 15enne però purtroppo non ha ripreso a battere neanche dopo l'arrivo dell'automedica del 118 e della Croce Rossa di Varazze.

Lombardo, in vacanza con i suoi familiari, da anni clienti fissi a giugno dello stabilimento, aveva subito un intervento cardiaco circa un mese fa.

Il pm affiderà l'incarico al medico legale per eseguire l'esame autoptico nei prossimi giorni.