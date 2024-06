Comunali, affluenza ore 12: chi pregusta la vittoria e chi attende il quorum

L'incognita astensionismo attanaglia i candidati che, nei piccoli paesi dove è in corsa una lista unica, temono di non raggiungere la soglia dell'affluenza. In questa tornata il quorum è stato abbassato dal 50 al 40 per cento. Un "aiutino" normativo non indifferente, che però in tempi di astensionismo record potrebbe, per alcuni, non bastare. Quindi, nella situazione di un'unica lista nei Comuni al voto con meno di 15 mila abitanti, l'elezione è valida purché il numero dei votanti non sia inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali e purché la lista riporti un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento.