Cavo e Bozzano: "Dopo l'incontro con Toti più forza a tutti e la convinzione di arrivare a fine mandato insieme"

“Un incontro che ha portato a Giovanni Toti l'affetto e la vicinanza della sua giunta e di tanti amministratori e cittadini liguri. Un incontro che ha trasmesso al presidente reggente Alessandro Piana e agli assessori Giacomo Giampedrone e Marco Scajola, la carica e la determinazione del governatore”. Ilaria Cavo, coordinatrice della Lista Toti, e Alessandro Bozzano, capogruppo in Regione, commentano l'esito dell'incontro di oggi nella residenza di Ameglia.

“Tre ore che hanno rafforzato la convinzione di portare, fino alla scadenza naturale del settembre 2025, a termine il mandato ricevuto dai cittadini per ben amministrare la Liguria, continuando a ottenere quei successi che sono sotto gli occhi di tutti e vengono di continuo certificati da tutti gli indicatori economici. L'obiettivo è e resta il riconoscimento della piena agibilità politica di Giovanni Toti e della maggioranza. Il suo ritorno in ufficio è atteso sulla base del ricorso al Tribunale del Riesame che, siamo tutti convinti, restituirà il presidente a quell'incarico che gli ha conferito la stragrande maggioranza dei liguri. Come ha avuto modo di fare Toti, ringraziamo il presidente reggente Piana per l'impegno che si è assunto con coraggio e per la forza con cui lo sta portando avanti, e così pure l'intera maggioranza che si dimostra ogni giorno più compatta e decisa a non arretrare di un millimetro. Siamo felici che Giacomo Giampedrone e Marco Scajola abbiano potuto far sentire a Giovanni Toti il nostro affetto e, sperando di poterlo presto riabbracciare tutti insieme, ci teniamo stretta la sua assoluta determinazione, così come espressa dall'avvocato Savi, della correttezza dell'azione politica sempre portata avanti”, concludono Cavo e Bozzano.