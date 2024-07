Gal Valli Savonesi, martedì 2 luglio il punto su progetti e l'Accordo di Collaborazione per il rinnovo del partenariato

Nel Consiglio Direttivo di martedì 2 luglio, il GAL Valli Savonesi, che assegna risorse provenienti dal CSR (ex PSR) a imprese ed enti che propongono progetti territoriali condivisi, farà il punto sulle attività in svolgimento sul territorio dei comuni dell'entroterra della provincia di Savona.

In vista del nuovo bando della Regione Liguria, a cui il GAL dovrà partecipare presentando una propria Strategia di Sviluppo Locale, saranno all’esame i progetti che dovranno pervenire dalle realtà territoriali, anche in fase di ideazione o di studio, ma che verranno analizzati dalla segreteria del GAL.

Dopo gli appuntamenti di Millesimo e Calice Ligure, sono stati calendarizzati altri incontri a Cisano sul Neva e a Garlenda in collaborazione con i Comuni di riferimento, previsti per il 10 luglio, ai quali sono invitate, oltre alle Amministrazioni limitrofe, le imprese agricole/agrituristiche, artigianali e del turismo (alberghi, pensioni , bed&breakfast, rifugi, etc.).

Il direttivo dell'ente affronterà anche la richiesta di proroga delle attività 2014-22, con diverse iniziative ancora in fase di attuazione da parte delle stesse amministrazioni comunali savonesi. Tra i punti all'ordine del giorno, poi, una prima definizione dell'Accordo di Collaborazione per il rinnovo del partenariato che regolerà il GAL Valli Savonesi nel periodo 2023/2027: questo, in vista di un'assemblea generale prevista ad agosto, alla quale saranno convocati i 51 comuni, gli enti pubblici e le associazioni di categoria.

Per il presidente del GAL Osvaldo Geddo sarà l’occasione di salutare i sindaci neo eletti e congratularsi con quelli confermati. Subentrano nel Consiglio Direttivo, il primo cittadino di Finale Ligure Angelo Berlangieri ed il rappresentante del Comune di Mioglia, per conto del sindaco Gianni Borreani.