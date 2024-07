Finale, tariffe ridotte d'estate per i residenti nel silos di piazza Donatori di Sangue

Tariffe ridotte anche d'estate a 0,90€ l'ora per i possessori di un tagliando residenti o dipendenti all'interno del silos di piazza Donatori di Sangue di Finale.

Questa la scelta di Amministrazione in concertazione con Servizi di Riviera, la società partecipata che ha in gestione i parcheggi nella cittadina rivierasca, per cercare di incentivare l'utilizzo del parcheggio che, gestito con una contabilità a parte rispetto agli altri parcheggi, cuba per ora circa 450mila l'anno al lordo dell'Iva.

"Si sono valutati i numeri con Servizi di Riviera, si è valutata l'economicità dell'operazione e si è quindi scelto di rimodulare le tariffe per il periodo estivo, dal 15 luglio al 15 settembre in questo modo" spiega l'assessore a Partecipate e Bilancio, Valter Sericano, il quale ha specificato come il tutto nasca dalla volontà di incentivare l'uso del silos "che anche d'estate, dal lunedì al mercoledì compresi, spesso ha molti posti vacanti".

Per sopperire a un eventuale minor gettito derivante dal taglio di questa tariffa, i prezzi, fino al 15 settembre quando poi tutto tornerà come d'inverno con la tariffa oraria a 0,60€ per residenti e dipendenti, saranno rimodulati con un aumento del costo della sosta H24 per chi non ha diritto ad agevolazioni da 10 a 14€. Invariata la tariffa notturna a 5€.

Una prima misura della nuova Amministrazione in attesa di un piano parcheggi sul quale sono previste novità nel prossimo periodo, quando sarà perfezionato l'accordo in fase di studio con la nuova proprietà delle ex aree Piaggio per una porzione del vecchio stabilimento da destinare ad area di sosta.