Castel Rocchero (AT): la Cantina La Torre propone due serate speciali in vigna, immerse nella magica atmosfera della natura, della musica, dei racconti e della buona cucina abbinata a ottimi vini.

La cantina La Torre di Castel Rocchero presenta un nuovo ciclo di serate a tema, immerse nella tranquillità dei vigneti dove profumi e sapori si mescolano per creare un'esperienza unica sotto le stelle. Le serate giovedì 1 e 8 agosto con inizio alle ore 20.00 saranno animate da racconti e melodie affascinanti, promettendo emozioni in una magica e romantica atmosfera.

“L'attesa per la vendemmia – spiegano dal Team La Torre - è un momento di grande eccitazione per noi viticoltori. I nostri vigneti sono il cuore della nostra attività, luoghi in cui trascorriamo lunghe ore di duro lavoro per prendere cura delle nostre viti e garantire che producano uva di alta qualità. Le cene fra i filari sono una tradizione che ci lega profondamente alla nostra terra, un’occasione per osservare l'uva maturare e sentirci parte di questo ciclo magico della natura”.

La prima serata sarà dedicata alle erbe aromatiche e spontanee, con piatti curati dagli chef Alessio e Giovanna che si ispirano alla freschezza mediterranea. Il menù, accompagnato dalle melodie all’arpa celtica di Claudia Murachelli e i racconti del giornalista Claudio Porchia, prevede: Taco alla Barbabietola, tataki di tonno e yogurt alle erbe, Plin di Ortiche ripieni di Borragine, Fiori di Zucchino e Ricotta, Roast-beef in Crosta di erbe aromatiche con Spicchi di Patate alla Provenzale, e un Semifreddo al Basilico come dessert. Il sommelier Edoardo Cavallotto ha selezionato i vini da abbinare: Alta Langa Rosè, Cortese dell’Alto Monferrato, Barbera d’Asti, e Moscato d’Asti.

Le sorprese non finiranno qui: nella seconda serata verrà reso omaggio a Fabrizio de André con il cantante Christian Gullone che eseguirà alcune indimenticabili canzoni del cantautore genovese, mentre il giornalista Claudio Porchia parlerà dei riferimenti floreali presenti nelle sue composizioni. Il menù preparato dagli chef Alessio e Giovanna proporrà un viaggio attraverso i sapori e le emozioni delle sue canzoni. Si inizierà con le Acciughe fritte servite su giardiniera della casa, ispirate alla canzone le “Acciughe fanno pallone”, per poi continuare con le Lasagnette al Ragù bianco e la Cima alla Genovese. Per concludere, le Rose di Sfoglia e Pesca con marmellata di rose. Il sommelier Edoardo Cavallotto ha selezionato i seguenti vini per essere serviti in abbinamento: Acqui Brut Rosè Docg, Barbera del Monferrato frizzante Dpc e Brachetto d’Acqui Docg.

Costo a persona tutto incluso 75 euro a persona

Info e prenotazioni 380.6581687