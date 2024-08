L'Asl2 proroga l'incarico a tempo determinato di 13 medici specializzandi fino a fine anno

A 13 di questi medici il contratto scade tra luglio ed agosto e verrà prorogato fino a limite massimo previsto del 31 dicembre 2024. Dei 13 specializzandi cinque sono nei reparti di Ortopedia, uno a Ginecologia, una dottoressa a Malattie dell’apparato respiratorio, una a Psichiatria, una a radiodiagnostica, una Neuroradiologia e due medici a Farmacologia e Tossicologia Clinica. E proprio le Ortopedie sono tra i reparti più in sofferenza. Per quella del Santa Corona l'Asl2 cerca un Ortopedico a partiva Iva, anche in pensione per l’attuazione del progetto di abbattimento liste di attesa.