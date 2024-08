Spotorno: lutto per la scomparsa di Mauro Ballarino, volontario dell'A.I.B.

L'A.I.B. Spotorno e la comunità spotornese piangono la scomparsa, all'età di 72 anni, di Mauro Ballarino.

"Questa notte è mancato il nostro caro Mauro Ballarino, volontario presso la nostra organizzazione - si legge sulla pagina Facebook dell'associazione - Caro Mauro, è stato un onore averti conosciuto e aver lavorato insieme in varie situazioni. Grazie di tutto e fai buon viaggio".

L'Amministrazione comunale e il sindaco Fiorini hanno espresso le proprie condoglianze alla famiglia ringraziando Mauro per il tempo dedicato alla comunità, così come anche hanno fatto i consiglieri Spiga e Pendola del gruppo "Noi per Spotorno che vorrei" stringendosi attorno a tutte le associazioni di cui l'uomo era parte. Cordoglio anche da parte degli amici della Croce Bianca locale

I funerali si svolgeranno lunedì 8 luglio, alle ore 11.00, nella chiesa della Santissima Annunziata a Spotorno. Mauro Ballarino lascia la moglie Caterina e la figlia Greta.