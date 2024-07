Ceriale: “Una Rotonda sul Mare 2024”. Spettacoli estivi e serate a tema per tutti i gusti e per tutte le età

Due mesi no stop di spettacoli estivi con serate a tema per tutti i gusti e per tutte l’età: si presenta in forma smagliante l’edizione 2024 di “Una Rotonda sul mare”, la maxi rassegna proposta dal Comune di Ceriale, organizzata dalla HPI Event di Piacenza e presentata dalla famosa giornalista e divulgatrice alassina Renata Cantamessa.

Un fitto calendario oltre quaranta serate a tema ambientate nello scenografico teatro sul mare allestito nella centralissima piazza della Vittoria (più di trenta a partecipazione gratuita) che vanno dal cinebimbi del martedì, alle balere del liscio del mercoledì, ai concerti live del venerdì, ai cabaret d’autore del sabato, con una Notte Bianca (12 agosto) a favore della Fondazione dell’Ospedale Gaslini di Genova e una Notte Blu (19 agosto) con lo shopping by night e la premiazione deli “oscar” dello sport cerialese, fino alle note all’alba con le esibizioni live in spiaggia di quartetti di musica emozionale (14 luglio e 18 agosto).

Ma la novità assoluta di questa edizione dal formato XXL, oltre ai grandi nomi coinvolti, è la partnership di territorio con Langhe, Monferrato e Roero, che vede in prima linea per impegno ed entusiasmo l’assessore alle manifestazioni del Comune di Ceriale Gianbenedetto Calcagno (foto), che commenta: “Grazie all’alleanza turistica con l’ATL Langhe Monferrato Roero e l’Ascom di Bra, avremo la possibilità di offrire al numeroso pubblico atteso un abbinamento straordinario: quello del mare del Ponente ligure con i grandi prodotti di richiamo del basso Piemonte, dal pregiatissimo tartufo nero alla rinomata salsiccia di Bra, interpretati da grandi chef firmeranno le ricette presentate negli show cooking condotti da Renata Cantamessa sul “palco gourmet” della piazzetta del pontile, durante i quali verrà regalata al pubblico un’anteprima dei principali eventi autunnali del territorio partner. L’abbinamento proseguirà in numerosi bar del centro che, per l’occasione e dovere di ospitalità, arricchiranno il loro aperitivo con salsiccia di Bra, BRA DOP Tenero e Duro e le bollicine DOCG dell’Alta Langa”.

Si parte oggi, alle ore 19, con l’esibizione del cooking trainer Roberto Verta nella serata dedicata a BRA’S, il Festival della salsiccia di Bra (19-22 settembre a Bra), che omaggerà la neonata alleanza territoriale con un tris di ricette d’autore: “Verdure di giardino con begonia e tartare di salsiccia”, “salsiccia con crema di nocciole in cannolo di tartufo nero” e “risotto affumicato con zucchine trombetta e salsiccia”.

A seguire, alle ore 22.30, sul palco principale di piazza della Vittoria, andrà in scena lo spettacolo dei grandi comici di Zelig Ale & Franz, seguiti dal duo Marta e Gianluca e da Raoul Cremona. Alle ore 21 l’intrattenimento musicale di accompagnamento sarà affidato alla Cherry Bombs band.

INFO E PROGRAMMA: rotondasulmare.com

BIGLIETTI: ticketone.it