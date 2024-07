"Parole ubikate in mare": l'8 luglio a Savona appuntamento con Giacomo Papi

Giacomo Papi (giornalista, scrittore di molti romanzi, autore televisivo di Che tempo che fa) trasforma il giallo classico in un affilato romanzo satirico sulla lotta di classe. Il Maestro Klaus Signorini, artista ricco e famoso in tutto il mondo per le sue disinstallazioni, sta per festeggiare 80 anni nel castello umbro dove si è ritirato. Intorno alla grande piscina ci saranno domestici, parenti, personaggi improbabili. Il vecchio artista sa che tutti penseranno alla sua eredità, più che al suo compleanno, ma ci si aspetta comunque una settimana di grandi risate, nuotate, mangiate, battute di spirito e di caccia. Qualcosa, tuttavia, va storto perché al loro arrivo Klaus è morto. L’avvocato accusa il personale di averlo ucciso per intascarsi il denaro, ma i domestici non ci stanno e Florin, il tuttofare con precedenti penali e senza permesso di soggiorno, si ribella. La rivolta prende la mano a tutti, e in un attimo i padroni si trovano a servire cocktail, in livrea e crestine, ai domestici sdraiati al sole, a bordo piscina...