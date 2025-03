A Savona una giornata in ricordo della "Serva di Dio Vera Grita, un Segno di Speranza"

La Libreria Paoline, la Fondazione Vera Grita e don Gabriello Zucconi, l'Associazione Opera dei Tabernacoli Viventi di Savona e il Servizio Pellegrinaggi per la Pastorale del Tempo Libero, del Turismo e dello Sport della Diocesi di Savona-Noli organizzano la giornata "Serva di Dio Vera Grita, un Segno di Speranza" per ricordare la salesiana cooperatrice savonese, fondatrice dell'Opera dei Tabernacoli Viventi, mistica dell'Eucaristia e insegnante di scuola, attualmente in corso di beatificazione.

L'iniziativa si aprirà con una cerimonia di commemorazione alle ore 9 in via dei Partigiani a Savona, luogo del bombardamento del 1944 in cui anche Grita rimase ferita. "Deporremo un fiore e pregheremo per la pace insieme al parroco di San Giuseppe, don Gabriele Semeraro, e a una rappresentanza del Comune", spiegano i promotori.

Alle 9:30 circa partirà la prima tappa de "Il cammino sui luoghi di Vera Grita", da Savona ad Albisola Superiore. Le escursioni percorreranno i luoghi significativi della vita della Serva di Dio. La prima tappa sarà lunga 10 km, con un dislivello di 300 m. Valutate le condizioni meteorologiche e le esigenze dei partecipanti, gli organizzatori potranno decidere di ridurre la lunghezza di ciascuna tappa. È previsto un contributo di 15 € a persona ed è necessario portare il pranzo al sacco.

Per informazioni e iscrizioni si può telefonare entro le ore 18 del 7 marzo a Roberto Fiaschi, titolare della libreria, al numero di cellulare 347 2512535, o alla guida escursionistica ambientale Paola Bussino al 349 0936366.