Savona, è stata ritrovata Maria Graziella Biato

AGGIORNAMENTO ORE 17.15 : Lieto fine per le ricerche di Maria Graziella Biato, la donna è stata infatti ritrovata in buona salute in via Altobelli a Savona. Sul posto, oltre alla Polizia Locale, anche un'ambulanza della Croce d'Oro giunta per gli accertamenti del caso.

---

Da qualche ora non si hanno più notizie di una signora anziana di Savona.

A lanciare l'allarme la nipote sui social.

"Cerco mia zia Biato Maria Graziella, non esce mai da sola, stamattina si è allontanata da via Altobelli, direzione Fornaci, intorno alle 10. Ha i capelli più lunghi rispetto alla foto. Chiunque la vedesse mi contatti al numero 3939147046. Grazie mille" scrive la donna.