Savona, in piazza del Popolo montato il Palaseas per gli incontri sul nuovo sistema di raccolta

È stato realizzato nel prato vicino al tribunale; tra qualche giorno i primi appuntamenti con la cittadinanza.

Si chiama PalaSeas e sarà la sede degli incontri con la cittadinanza organizzati da Sea-S sul nuovo sistema di raccolta per le utenze domestiche. Per il montaggio della struttura sono stati occupati alcuni parcheggi in piazza del Popolo, con qualche protesta da parte dei cittadini per i posti auto che vengono a mancare (ma si tratterebbe di una cosa temporanea).

Un'altra struttura è invece prevista a Legino, all'ex Csi, con le stesse funzioni.

Secondo le previsioni di Sea-S e del Comune, il nuovo servizio misto (porta a porta e cassonetti intelligenti) per le utenze domestiche partirà ad aprile.

Il primo incontro informativo è previsto per il 19 marzo. Seguiranno circa cinquanta appuntamenti per illustrare il funzionamento del nuovo servizio, che prevede tre diverse tipologie di raccolta. Nel centro città (5.000 utenze) sono previsti cassonetti intelligenti con tessera per il riconoscimento dell’utente; 22.000 saranno i contenitori con chiave per i condomini, mentre 8.000 utenti delle zone meno popolose avranno i mastelli.