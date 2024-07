100 anni e non sentirli, entra nel club dei centenari a Vado Rosa Contratto

100 anni e non sentirli. Nella giornata di ieri, 6 luglio, è entrata nel club dei centenari, la cittadina di Vado Ligure Rosa Contratto.

Nata il 6 luglio 1924 a Cortemilia (Cuneo) dove si è poi sposata con Leonardo (Aldo) Pirrello, Si è poi trasferita a Genova Sampierdarena fino al 1959 e successivamente ha “messo radici" a Vado Ligure dove ha gestito una latteria per 23 anni in via Piave, nello stesso palazzo dove ancora oggi abita.