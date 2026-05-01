Stellanello, gli alunni incontrano Gino Rapa: lettura e creatività a scuola

Martedì 5 maggio 2026, alle ore 15, la biblioteca della Scuola primaria di Stellanello ospiterà un incontro tra le alunne e gli alunni dell’istituto e lo scrittore e illustratore ligure Gino Rapa.

L’appuntamento si inserisce nel progetto "Storie e curiosità della nostra lingua", un percorso didattico che ha coinvolto bambine e bambini nella scoperta del patrimonio linguistico e narrativo del territorio, attraverso la lettura come strumento di conoscenza e identità.

Gino Rapa, autore e illustratore di libri per l’infanzia, vanta un’esperienza nella didattica creativa e nel teatro per ragazzi. Tra le sue opere figurano “Cuore di Rapa”, “Cime di Rapa”, “Testa di Rapa” e la raccolta “Favole”. Nel corso dell’incontro dialogherà con gli studenti, presentando il proprio universo narrativo e proponendo spunti di riflessione sul linguaggio, sulla fantasia e sul piacere della lettura. I suoi lavori, spesso realizzati in collaborazione con artisti come Antonio Albanese, Roberto Vecchioni e Fiorella Mannoia, uniscono parola, immagine e musica in una proposta educativa incentrata sulla creatività e sull’ascolto.

L’iniziativa è organizzata con il contributo della Pro Loco Stellanello APS e del Comune di Stellanello.

"Portare un autore di questa sensibilità ed esperienza a diretto contatto con i nostri bambini è un’occasione importante — afferma la Pro Loco Stellanello APS. — La lettura non è solo apprendimento: è scoperta di sé e del mondo. Con questo progetto, scuola e comunità procedono nella stessa direzione."