La salsiccia di Bra e l’anteprima del suo Festival conquistano il pubblico della rassegna “Una Rotonda sul mare” di Ceriale.

Uno show cooking a sorpresa quello che ha incuriosito e ingolosito i numerosi passeggiatori del lungomare di Ceriale nel pre-serale dello spettacolo dei comici di Zelig in programma lo scorso sabato 6 luglio, nell’ambito della maxi rassegna “Una Rotonda sul mare”.

Grande, infatti, è stato l’effetto novità registrato dal “palco gourmet” proposto per la prima volta dall’edizione 2024 del ricco calendario di eventi del Comune di Ceriale, organizzato dalla HPI Event di Piacenza.

A dare il via a questa nuova e già molto apprezzata sezione della rassegna coordinata dalla giornalista e divulgatrice alassina Renata Cantamessa è stato il cooking trainer Roberto Verta, che ha colpito pubblico e operatori per l’ingegno e la qualità del suo tris di ricette caratterizzato da un unico denominatore: omaggiare la neonata partnership di territorio con Langhe, Monferrato e Roero, realizzata grazie al coinvolgimento e al supporto dell’ATL Langhe Monferrato Roero insieme all’Ascom Confcommercio di Bra, rappresentata per l’occasione dal suo direttore Luigi Barbero.

Nella serata dedicata all’anteprima di BRA’S 2024 - il Festival della salsiccia di Bra (19-22 settembre a Bra) - il trionfo d’autore firmato da chef Verta è partito dall’accostamento tra fiori eduli e aromatiche liguri alla salsiccia di Bra nel suo “giardino con begonia e tartare di salsiccia”, per proseguire con un esilarante “cannolo di tartufo nero del Monferrato farcito con salsiccia di Bra in crema di nocciole Piemonte” e concludere con un applauditissimo “risotto di Bra affumicato al legno di ciliegio con zucchine trombetta e bocconcini di salsiccia di Bra”.

Ma l’eco promozionale non si è limitato al piccolo palco-novità ospitato nella piazzetta del lungomare Diaz: grazie al coinvolgimento di sei bar del centro storico, il gemellaggio gastronomico è proseguito nella loro proposta aperitivo con le bollicine DOCG dell’Alta Langa, oltre al tagliere di salsiccia di Bra e dal formaggio Bra DOP Tenero e Duro, con tanto di brindisi inaugurale ne “La Latteria” alla presenza del sindaco di Ceriale Marinella Fasano, del suo vice Luigi Giordano insieme a Luigi Barbero e al presidente del Consorzio della Salsiccia di Bra Marco Carena.

