Nasce la Pro Loco Borghi del Beigua APS: "Ragionare come comprensorio, partendo dal sociale"

Con sede nel comune di Celle ma con sguardo che abbraccia l’intero comprensorio del levante savonese, è nata la Pro Loco Borghi del Beigua APS. Già ufficialmente creata con regolare iter di costituzione, l’associazione nel giro di pochi giorni completerà anche la procedura di registrazione a livello nazionale diventando la prima Pro Loco APS del territorio inserita nel circuito nazionale Unpli. «Come da statuto, siamo un’associazione senza scopo di lucro apolitica e apartitica, che si pone l’unico obiettivo di contribuire alla promozione sociale e turistica del territorio - spiegano i 15 soci fondatori –. Celle Ligure è e rimarrà casa nostra, ma intendiamo rincorrere il fine di agevolare la collaborazione tra cittadine a livello di valorizzazione territoriale, per iniziare a ragionare da comprensorio. La prima azione sarà presentarsi all’amministrazione dove risediamo, del sindaco Marco Beltrame, per parlare di idee e progetti, alcuni già pronti per essere messi in cantiere durante la stagione estiva in corso. Sarà così la volta di dialogare con le cittadine vicine».

Appena nato, il nuovo sodalizio conta già importanti soci onorari: il cellese Alberto Gaiero, primario di Pediatria e Neonatologia dell'ospedale San Paolo di Savona e del Santa Corona di Pietra Ligure, il noto Spiderman savonese Mattia Villardita e il campione di freestyle motocross Vanni Oddera, già pronto a portare le sue acrobazie e la mototerapia tra le vie di Celle. «Per esordire intendiamo dare vita a un evento benefico a favore del Gaslini Diffuso – spiegano dalla Pro Loco - Stiamo già ragionando sull’organizzazione di una grande manifestazione che unisca intrattenimento ad impegno benefico, ovviamente da portare avanti in collaborazione con il Comune. E’ per noi un onore che questi protagonisti del nostro territorio abbiano ben accolto la proposta, accettando di essere iscritti nel nostro libro degli associati, in qualità di membri onorari».

Firmato l’atto costitutivo nella serata di martedì 2 luglio, alla presenza del presidente regionale dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia APS, Daniela Segale, l’assemblea dei soci ha nominato il primo Consiglio Direttivo della Pro Loco Borghi del Beigua APS: presidente Silvia Simoncelli, vicepresidente Riccardo Rebagliati, segretario Cristina Simoncelli, tesoriere Fabio Andreussi, consiglieri Eugenio Alipede, Alberto Rebagliati e Stafania Strata. Il Collegio dei Probiviri è formato da Cristina Carissimi, Francesca D’Angelo e Claudio Pescio. Tra i soci fondatori anche Fabrizio Cerisola, Valter Fiabane, Carla Camoirano, Carla Sgorbati e Giovanni Giordano.

Con votazione unanime, i soci hanno quindi eletto la dottoressa Segale quale presidente onorario. «Ringraziamo profondamente Daniela per averci messo a disposizione la sua professionalità e le sue competenze durante l’impegnativa procedura di costituzione – precisano i soci fondatori –. Per noi averla come presidente onorario è un grandissimo lustro, oltre a conferirci un forte senso di garanzia, certi che non ci farà mai mancare il suo sostegno durante il nostro impegno di promozione turistico sociale».

«La nascita di una nuova Pro Loco è sempre un valore aggiunto per il territorio che la ospita – commenta la presidente Segale - abbiamo condiviso con la presidente provinciale Unpli Silvia Bocchino l’entusiasmo per questa new entry. E’ stato per me un onore esserne la madrina, mi ha colto di sorpresa questa nomina e nel medesimo momento mi ha fatto molto piacere. Ringrazio i soci e confermo la mia assoluta disponibilità e il mio coinvolgimento alle tante iniziative che sono certa si concretizzeranno».