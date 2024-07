Sperona con l'auto una moto lungo l'Aurelia nella galleria Castelletto: due feriti a Finale

Due feriti in codice giallo al Santa Corona e diverse centinaia di metri di code in entrambe le direzioni lungo la via Aurelia nel levante cittadino.

Questo il bilancio di un incidente verificatosi all'interno della galleria Castelletto nella serata odierna, intorno alle 20.30, quando un'auto e una moto sono entrate in collisione con la seconda andata a sbattere a bordo strada.

Ad avere la peggio ovviamente le due persone a bordo del mezzo a due ruote, soccorse da due ambulanze della Croce Bianca di Marina e Croce Verde di Borgo insieme al personale dell'automedica Sierra 4 del 118. Per i due è stato previsto il trasferimento in codice giallo al pronto soccorso pietrese. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, l'impatto sarebbe avvenuto dopo un battibecco tra i piloti dei due veicoli. Sulla dinamica e per i rilievi del caso è intervenuta una pattuglia della Polstrada.