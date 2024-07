La comunità e la Croce Bianca di Borghetto in lutto per la scomparsa di Giannino Pesce

Lutto a Borghetto Santo Spirito per la scomparsa, all'età di 76 anni, di Giannino Pesce.

Socio fondatore della Croce Bianca del paese, in passato era stato anche assessore comunale. Al cordoglio si è unito il sindaco Giancarlo Canepa, a nome del Comune borghettino: "L’amministrazione comunale si unisce al dolore di familiari e amici - le parole del primo cittadino - Una notizia tristissima per la nostra comunità. Giannino ha dato moltissimo al nostro paese sia da amministratore comunale che da socio fondatore prima e poi da presidente della Croce Bianca Borghetto Santo Spirito. Una figura di primo piano che ha dedicato grossa parte della sua vita ad aiutare il prossimo. Un esempio per tutti noi. Possa finalmente riposare in pace".

Il Santo Rosario sarà recitato giovedì 11 luglio, alle ore 18, nella camera ardente dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. I funerali avranno invece luogo venerdì 12 luglio, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di San Matteo a Borghetto che sarà raggiunta partendo dalla sede della Croce Bianca dove il feretro giungerà nella mattinata.

Giannino Pesce lascia la moglie Assunta, la figlia Paola, il genero Luca, la nipotina Nina, la sorella Bruna oltre ai parenti tutti.