Varazze, moto investe un pedone lungo l'Aurelia: entrambi trasportati al pronto soccorso

Sono finiti entrambi al pronto soccorso i protagonisti di un sinistro verificatosi intorno alle 15.45 odierne lungo l'Aurelia a Varazze, all'altezza di Corso Matteotti, in prossimità delle strisce pedonali tra la fontana sul lungomare e la rotonda che porta verso il Comune.

Una moto ha infatti travolto un passante, con dinamica ancora da accertare a cura delle forze di polizia locale intervenute sul posto per i rilievi del caso e per regolare anche il traffico.

A prestare i primi soccorsi del caso sono stati i sanitari della Croce Oro Mare di Albissola, che ha preso in carico il centauro, e della Croce Rossa varazzina che, supportata dal personale dell'automedica Sierra 1, ha invece provveduto a prendersi cura della persona investita. Il primo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del San Paolo, la seconda è invece stata trasferita in codice rosso ma non in pericolo di vita al Santa Corona di Pietra Ligure.

Per permettere i soccorsi, la viabilità della zona è rimasta a tratti interrotta con qualche coda.