Camion si ribalta sulla A10 a Celle Ligure: conducente ferito in modo lieve, traffico in tilt

Attimi di apprensione nel pomeriggio odierno sull’autostrada A10, dove poco dopo le 16.30 un camion si è ribaltato all’ingresso di una galleria nei pressi del casello di Celle Ligure. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incidente, avvenuto in direzione Genova.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del mezzo e nella sua rimozione dalla carreggiata. Presenti anche gli operatori della Croce Oro Mare di Albissola per garantire l’assistenza sanitaria e la Polizia Stradale per gestire la viabilità. Il conducente del mezzo pesante è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona: avrebbe riportato soltanto ferite lievi.

L’incidente ha causato rallentamenti e disagi al traffico: coda di 4 km è stata segnalata tra il Bivio A10/Fine Complanare Savona e Celle Ligure. Ripercussioni anche sul traffico della via Aurelia, fortemente rallentato.