Spaccata a "Le Bufale di Cuneo" e al bar "Gio" in Corso Tardy & Benech a Savona.

Questa notte i ladri hanno rotto le vetrine del negozio dell'attività presente all'angolo con via Carissimo e Crotti utilizzando la grata di un tombino.

Stesso modus operandi nella caffetteria nel controviale della via. In questo caso i malviventi non sono riusciti ad intrufolarsi all'interno.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le indagini del caso.