Albenga incontro del sindaco Tomatis e dell'assessore Gaia con i lavoratori Laer H

L’Amministrazione comunale di Albenga al fianco dei lavoratori Laer H. Nella mattinata mercoledì 10 luglio, si è tenuto un incontro al quale hanno partecipato il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, l’assessore alle politiche sociali Marta Gaia e i rappresentanti delle sigle sindacali: Cristiano Ghiglia (FIOM), Patrizio Lai (UILM), Simone Mara (FIM-CISL), Bruno Martinazzi (FIOM), Mauro Rinaldi (Rsu FIM-CISL), Giammarco Ballone (Rsu FIOM CGIL) Gaetano Porlacci (Rsu UILM).

Questa prima interlocuzione ha avuto lo scopo di aggiornare l’amministrazione comunale di Albenga in merito alla situazione di Laer H con un particolare focus sulle condizioni di lavoro del personale dipendente e sulla questione sicurezza sul lavoro.

Afferma l’assessore Marta Gaia: “In questi anni siamo sempre stati a fianco dei lavoratori Laer H che rappresenta una realtà occupazionale molto importante per il nostro territorio".

Spiega il sindaco Riccardo Tomatis: “Il confronto con le rappresentanze sindacali è fondamentale per capire non solo lo 'stato di salute' dell’azienda che, dalle informazioni assunte oggi, pur mantenendo un rapporto fondamentale con Piaggio Aerospace, ha acquisito anche nuove commesse e quindi nuovo lavoro, ma anche e soprattutto per le condizioni di lavoro dei dipendenti e il delicato tema della sicurezza sul lavoro".

"Quando parliamo di sicurezza sul lavoro - conclude - dobbiamo aver ben chiaro che non parliamo solo degli infortuni, ma anche delle malattie professionali. Si tratta di situazioni da tenere sempre monitorate e controllate. Un’azienda come la Laer H nella quale sono impiegate 50 persone deve continuare ad investire sempre in termini di attrezzature e sicurezza. I rappresentanti sindacali hanno già avviato una interlocuzione con la proprietà su queste e altre tematiche. A mia volta intendo chiedere un incontro al direttore di LaerH. Come Amministrazione siamo sempre stati e continueremo ad essere al fianco dei lavoratori per ogni necessità”.