Apertura h24 del Ppi dell'ospedale di Albenga, Gruppo PD in Regione e PD Liguria: "Voto contrario per rispetto del territorio"

“ Il centrodestra prende in giro gli albenganesi e presenta un ordine del giorno copiato integralmente da quello presentato da noi eliminando la parte in cui si riconosceva quanto fatto dal Sindaco Tomatis e dalla sua maggioranza e non accorgendosi che chiedevamo l’apertura del primo intervento h 24 prima che iniziasse l’estate. Il nostro voto contrario per rispetto del territorio e dell’impegno che chi amministra mette nella battaglia a difesa dell’ospedale ”. Così il gruppo consiliare PD e il partito ligure dopo la discussione in aula.

"È l'ennesima presa in giro agli Albenganesi da parte di Mai e Vaccarezza - proseguono dal PD - Il consigliere Mai, prima copia completamente il nostro Ordine del giorno a prima firma Arboscello sull'apertura del PPI h24, ma invece di chiedere l’impegno della giunta a estendere l’orario attualmente previsto, come da noi proposto, formula un'impegnativa molto più soft chiedendo alla giunta di adoperarsi quanto prima nei confronti del Governo. Ancora una volta la destra gioca con le parole e non fa nulla di concreto. La politica è roba seria e non ci prestiamo a queste prese in giro. L'odg che è stato presentato dal PD chiedeva la riapertura e l’impegno della giunta, chi governa da 9 anni invece, nonostante le promesse, non ha fatto nulla per riaprirlo e copia anche male i nostri documenti: siamo al 9 luglio e Mai con il centrodestra dicono che ‘con l'approssimarsi della stagione estiva si attiva verso il governo’, ma la stagione estiva è già inoltrata. Il nostro Odg era stato presentato prima dell’estate, ma a causa dell'organizzazione dei lavori di aula non è andato in discussione in tempi utili".