Ospedale Albenga, Podio: "Apertura h24 del punto di primo intervento: sconcertato dal voto contrario del Pd"

“Sono sconcertato dal voto contrario espresso dai consiglieri regionali del Partito Democratico in merito all’ordine del giorno presentato dai consiglieri di maggioranza in Regione. Durante la seduta di questo pomeriggio, i consiglieri Alessandro Bozzano, Brunello Brunetto, Angelo Vaccarezza e Stefano Mai (primo firmatario del documento) hanno presentato una richiesta per impegnare il presidente ad interim Alessandro Piana e la giunta ad attivarsi con il governo affinché venga riaperto h24 il punto di primo intervento dell’ospedale Santa Maria di Misericordia. Il punto è passato con i soli voti contrari dei consiglieri democratici: un fatto che lascia senza parole, soprattutto perché, nel corso della seduta odierna, lo stesso punto era stato inizialmente presentato e poi ritirato dagli stessi consiglieri di minoranza, dopo aver appreso che la maggioranza avrebbe votato a favore dell’ordine del giorno presentato dalle opposizioni. Purtroppo questo atteggiamento smaschera platealmente i consiglieri del PD, i quali sembrano più concentrati sulla campagna elettorale rispetto al futuro dell’ospedale di Albenga. Stiamo entrando nel vivo della stagione estiva e per il comprensorio albenganese è fondamentale avere un punto di primo intervento pienamente operativo sulle 24 ore. L'ipocrisia dei consiglieri regionali del Partito Democratico è un chiaro segnale della totale mancanza di volontà di collaborare nell'interesse dei cittadini, al di là delle appartenenze politiche. Ne prendiamo atto e ci auguriamo che i rappresentanti albenganesi del PD prendano immediatamente le distanze da questo atteggiamento”.

Lo dichiara il consigliere comunale ingauno Nicola Podio.