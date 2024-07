Alassio, la polizia locale conclude con successo il corso Blsd per l'uso del defibrillatore

Si è concluso ad Alassio un corso per gli operatori della Polizia Locale abilitante all’uso del defibrillatore, svolto in tre sessioni per formare tutti gli ufficiali e gli agenti in servizio a tempo indeterminato.

Il corso, tenuto dal Dott. Luca Musella e organizzato in collaborazione con la Croce Bianca, è stato richiesto dal Comando alassino con l’obiettivo di far ottenere a tutto il personale questa importante abilitazione

.“Ringraziamo l’amministrazione per averci permesso di realizzare un percorso formativo straordinariamente utile per il nostro personale – afferma il Comandante Francesco Parrella – anche alla luce della sistemazione in città di defibrillatori che da oggi potranno essere utilizzati anche dai nostri agenti con tutte le competenze necessarie. Il nostro ruolo di attori protagonisti sul territorio si arricchisce quindi di una specializzazione molto importante, che è stata impreziosita da nozioni di pronto intervento relative al massaggio cardiaco e alla disostruzione delle vie aree. Ne siamo particolarmente fieri.”