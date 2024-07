Furti e atti vandalici a Loano, la consigliere Isella scrive al Prefetto: "Sensazione di insicurezza diffusa tra i cittadini"

Un altro atto vandalico , nella notte tra il 9 e 10 luglio, si è verificato a Loano: si tratta dell'ultimo di una serie di episodi che hanno recentemente portato la città rivierasca più volte tra le pagine della cronaca. Secondo la capogruppo di minoranza Luana Isella tali episodi hanno generato " una sensazione di insicurezza che ormai da qualche tempo è diffusa tra i cittadini loanesi " ed è cosi che la stessa ha deciso di rivolgersi al Prefetto di Savona Carlo De Rogatis per segnalare " il grande disagio di cittadini e turisti che abitano, lavorano e soggiornano anche temporaneamente a Loano in questo ultimo periodo, a causa di continui furti ".

" Siamo ormai testimoni da tempo di spaccate notturne, scippi e infrazioni negli appartamenti alla ricerca di refurtiva anche piccola - le parole della capogruppo di Nuova Grande Loano nella missiva inviata in Prefettura - Il disagio e la sensazione di poca sicurezza si sta espandendo a macchia d’olio, con le Forze dell’Ordine sul territorio che paiono insufficienti ad affrontare tale situazione. Non ultimo ci continuano a segnalare episodi sempre più frequenti di spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto tra i giovani, che ovviamente somma degrado al degrado esistente soprattutto in certe zone della cittadina ".

Un passo, quello di rivolgersi direttamente al Prefetto, che arriva dopo diverse segnalazioni alle autorità competenti: "Sembra che non ci sia la forte volontà di affrontare il problema - continua Isella, mettendosi a disposizione per affrontare la questione con incontri o tavoli tematici - Siamo preoccupati, per il tessuto sociale sempre più compromesso e per i risvolti che questo può avere sulle presenze turistiche, sempre in numero minore e soprattutto non della qualità che questo territorio meriterebbe".