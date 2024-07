Loano, spaccata la vetrina della pescheria "Le Cose Buone": "Atti vandalici sempre più frequenti, inaccettabile"

Amara sorpresa stamane per i titolari della pescheria "Le Cose Buone"di Loano, situata lungo la via Aurelia: nella notte, infatti, l'attività è stata vittima di un atto vandalico.

" Siamo profondamente amareggiati e stanchi di dover condividere nuovamente una triste notizia - si legge sulla pagina Facebook della pescheria - oggi la nostra pescheria è stata oggetto di un altro atto vandalico. Hanno spaccato il vetro dell'ingresso, arrecando danni significativi alla nostra attività. Non è la prima volta che subiamo questi atti incivili. Le altre volte, oltre ai danni materiali, hanno anche rubato i nostri prodotti. Questo comportamento inaccettabile non solo colpisce noi, ma anche tutta la comunità che ama e sostiene la nostra pescheria ".

"Chiediamo l'aiuto di tutti voi per diffondere la notizia e sensibilizzare l'opinione pubblica su questi atti che stanno diventando sempre più frequenti. Se avete visto qualcosa o avete informazioni utili, vi preghiamo di contattare le autorità competenti. Il vostro supporto è fondamentale per continuare a offrire alla nostra amata comunità i prodotti freschi e di qualità che da sempre ci contraddistinguono. Grazie per essere al nostro fianco in questo momento difficile" concludono dallo staff della pescheria.