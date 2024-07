Savona ricorda Faber, sabato 13 al Priamar "La collina di Spoon River" e le canzoni di Fabrizio De Andrè"

A 25 anni dalla scomparsa di Fabrizio De Andrè, il Comune di Savona, all'interno della programmazione estiva, omaggia il cantautore con l'iniziativa "Savona Ricorda Faber", inaugurata lo scorso giovedì 4 luglio dal maxi concerto-evento sul palco di Piazza Sisto IV dove Danila Satragno ha guidato una reunion unica tra gli storici musicisti di De Andrè e i giovani talenti che ne stanno raccogliendo l'eredità in un mix di stili che, dal jazz al rap, ha reso un omaggio pieno di creatività e passione.

Sabato prossimo, 13 luglio, l'appuntamento con Faber è invece al Priamar, nella piazza del Maschio, dove, alle 21.30, va in scena La Collina di Spoon River e le canzoni di Fabrizio De Andrè di Lazzaro Calcagno, una coproduzione tra Antico Teatro Sacco di Savona e il Teatro Il Sipario Strappato di Arenzano che ha ottenuto il patrocinio del 29ROSSO VIA DEL CAMPO, il celebre museo “luogo della memoria” per i fan di De André, famoso in tutta Italia e all'estero. Lo spettacolo mette in scena la genesi dell'album Non al denaro, non all’amore né al cielo: Fabrizio De André lesse Spoon River a diciotto anni, ritrovando se stesso in alcuni personaggi.

Scelse nove poesie dall’intera raccolta e, con la collaborazione di Giuseppe Bentivoglio e Nicola Piovani, rielaborò i testi, scrisse le musiche e le raccolse nel disco. Il 13 luglio si assisterà proprio allo scorrere dei personaggi che hanno ispirato il cantautore genovese evocati da Antonio Carlucci, Sara Damonte, Antonella Margapoti e Manuela Salviati, e sottolineati dal talento di Matteo Troilo, Enrico Bovone e Paolo Donnini che interpreteranno i testi di Faber, accompagnandosi con i loro strumenti. Il 14 settembre ancora un appuntamento in compagnia di Fabrizio de Andrè: in piazza del Popolo saranno gli Zena Singers con il loro spettacolo di canzoni e teatro a chiudere la rassegna.

"Abbiamo deciso, a partire dalle prima serata del Savona Downtown Music Festival, di costruire una mini rassegna trasversale alle tante proposte di Savona Estate24 - spiegano Elisa Di Padova, vicesindaco e assessore agli eventi e Nicoletta Negro, assessore alla Cultura - L'abbiamo chiamata Savona Ricorda Faber nel venticinquesimo della scomparsa di Fabrizio De Andrè, e prosegue quindi in altri due luoghi che consideriamo speciali della nostra città: la fortezza del Priamar in un grande spettacolo teatrale con musiche dal vivo in collaborazione con l'Antico Teatro Sacco e nel palco dei giardini di Piazza del Popolo con gli Zena Singer in una serata che parte da Faber in un percorso tra i grandi cantautori della nostra musica. Crediamo che un omaggio della città lungo una estate intera, in tre location della città possa essere un ulteriore arricchimento di una estate piena di iniziative di qualità e attrattive nei confronti di un pubblico eterogeneo".