“Ardo et incendo”. Alla Galleria Artender di Alassio una mostra di fotografie che indaga il rapporto tra arte, paesaggio e tematiche ambientali

L’artista Monica Cecchin inaugura venerdì 11 aprile alle ore 18.30 la mostra “Ardo et incendo” alla galleria Artender in Passeggiata Cadorna 53 ad Alassio, con il patrocinio del Comune ; un progetto ispirato dalle tracce lasciate dal devastante passaggio del fuoco sulla natura e sull’ambiente e indaga il rapporto tra arte e natura.

Attraverso una serie di fotografie emozionanti e potenti, “Ardo et Incendo” racconta il drammatico scenario che segue un incendio boschivo. Le immagini documentano le cicatrici lasciate dal fuoco su una collina, andando oltre e catturando anche il tema della rinascita e della lotta per la vita. In parallelo, la mostra presenta una serie di ritratti fotografici in cui Francisca Penã impersona la figura di Madre Natura, distrutta dalla furia del fuoco. La sua presenza nelle immagini trasmette il dolore e la resilienza di un mondo naturale messo a dura prova dall’uomo e dagli eventi climatici estremi.