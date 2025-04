Loano, grande partecipazione alla conferenza "Italo Calvino, da Partigiano a Scrittore"

Si è svolta, con notevole partecipazione di pubblico, domenica pomeriggio presso la biblioteca comunale di Loano "A. Arecco" la conferenza: "Italo Calvino, da Partigiano a Scrittore. Gli intrecci tra la vita e l'opera di uno dei grandi del Novecento". L'incontro era organizzato dalla locale Sezione Anpi, da Aned di Savona, Fidapa Riviera delle Palme, con il patrocinio del Comune di Loano nell'ambito dell'Ottantesimo Anniversario della Liberazione.

Relatrici sono state Daniela Cassini e Manuela Ormea, che attraverso i loro libri: "Italo Calvino, il Partigiano Santiago" e "Il mondo che verrà", hanno ripercorso la vita e le esperienze dello scrittore sanremese, dall'impegno partigiano alle sue ultime opere.

"Italo Calvino, da giovanissimo, fu partigiano con il nome di battaglia 'Santiago' nella brigata di "Felice Cascione" che operava nell'imperiese e partecipò a numerose azioni - spiega Giovanni Rovelli, presidente della sezione Anpi di Loano - Durante la Resistenza iniziò a scrivere anche articoli su giornali clandestini stampati nel sanremese. Calvino è conosciuto e tradotto in tutto il mondo e rappresenta lo scrittore italiano per antonomasia. La sua opera spazia dai romanzi ai racconti, in cui descrive la guerra e la Resistenza, fino a toccare temi di forte attualità, anticipando già negli anni '60 temi come la sostenibilità ambientale e la difesa della libertà. Lo scrittore ci ha insegnato il valore della leggerezza come profondità, l'importanza dell'immaginazione per comprendere la realtà e il potere della narrazione nel dare ordine al mondo, invitandoci a guardare oltre le apparenze ed a esplorare nuovi modi di pensare".

La conferenza è stata introdotta da Patrizia Lanzoni e da Giovanni Rovelli dell'ANPI di Loano. Sono intervenuti: Marco Astegiano (Aned), Marilena Marinelli (Fidapa) e l'assessore comunale di Loano, Enrica Rocca.