“Cantate la pace, non fate la guerra”, il 13 aprile musica e riflessioni sul palco del Gassman di Borgio Verezzi

Si terrà domenica 13 aprile al Teatro Vittorio Gassman di Borgio Verezzi la prima dello spettacolo “Cantate la pace, non fate la guerra”.

Sarà una serata di musica e riflessioni, un concerto attraverso alcuni brani storici della musica contemporanea, con qualche proposta inaspettata, legati insieme da un filo conduttore che proverà a raccontare stati d’animo e protagonisti di quella assurdità chiamata guerra.

Uno spettacolo diventato tristemente di attualità negli ultimi mesi, ideato e interpretato da Roberto Ferrua (voce e chitarra), Paolo Michelis (tastiere) e Alberto Calandriello (narratore).

Ad ospitarne il debutto il magnifico Teatro Gassman, gestito dalla Cooperativa I.So., che da qualche anno lavora per renderlo punto focale della comunità di Borgio Verezzi e dei territori limitrofi ospitando al suo interno rappresentazioni artistiche di diverso tipo.

Ad arricchire ulteriormente il messaggio della serata, il fatto che parte dell’incasso sarà devoluto a Find the Cure, l’associazione non governativa che da anni porta nelle zone più in difficoltà del mondo esempi concreti di solidarietà, ponendosi come veri costruttori di pace. Appuntamento quindi domenica 13 aprile, alle ore 21.